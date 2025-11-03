Alerta meteorológico para el noroeste bonaerense

El Servicio Meteorológico Nacional emititó este domingo por la tarde un Alerta por tormenta que incluye los distritos de la zona.

Los detalles

Amarillo

El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán provocar abundante caída de agua en cortos períodos, intensas ráfagas que pueden alcanzar localmente los 70 km/h, actividad eléctrica frecuente y ocasional caída granizo.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 45 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.