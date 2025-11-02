Pesar en Ameghino por el fallecimiento trágico de una bombera voluntaria

En la mañana de este domingo se conoció la noticia sobre el lamentable accidente vial en cercanías de la ciudad de Pergamino, que tuvo como víctima fatal a una joven vecina de Florentino Ameghino, informa el sitio La Brújula.

Por razones que se tratan de establecer, el vehículo que conducía, cayó desde un puente mientras la mujer viajaba por cuestiones laborales.

La víctima, María Paz Guasco, reconocida en la comunidad por su labor como bombera voluntaria, se desplazaba sola al momento del siniestro.

Peritos viales determinan las causas del hecho.