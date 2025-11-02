Ampliamos: confirmaron que uno de los choferes involucrados es de General Villegas

Minutos antes de la medianoche dos camiones colisionaron frontalmemte sobre la Ruta 33, entre General Villegas y Piedritas, falleciendo en el acto los dos choferes.

Uno de los vehículos, un Volvo, que tiraba una batea, circulaba en sentido Villegas – Piedritas, su conductor de 37 años, era de Luján de Cuyo.

El otro rodado, un Mercedes Benz Atego 1725, que se movilizaba en se tido contrario, era conducido por un hombre de 44 años, de General Villegas, confirmaron oficialmente.

Luego de las tareas de rigor de las diferentes Fuerzas policiales intervinientes, además de bomberos y personal de salud, la ruta fue liberada cerca de las 5:30 horas.

No se precisó aún la causa del accidente.