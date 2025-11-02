Un auto quedó colgado al pasar de largo en una calle cortada del barrio Atardecer en General Villegas

Esta noche, alrededor de las 22 horas, los vecinos de un sector del barrio Atardecer oyeron un fuerte golpe, al salir observaron un automóvil que había quedado colgado en un terraplén, en dirección al camino de tierra que une General Villegas con Elordi.

A bordo iban dos personas, una mayor y una menor que resultaron ilesos.

Dado que el rodado no podía salir de ese lugar por sus propios medios, intervinieron los bomberos voluntarios.

Hace tiempo que los vecinos reclaman por la apertura de esa calle.

Facilitaría la accesibilidad y evitaría accidentes, aunque la demora a esta necesidad se debe a que la traza se abarca un terreno privado.