Argentina se convierte en líder mundial en recopilar datos para la agricultura desde el espacio

El sitio Infocampo informó el lanzamiento el pasado viernes de 10 satélites argentinos, desde una base china, que permitirán aumentar la capacidad orbital y la cobertura terreste para la obtención de datos.

World Space Week starts today! 2020 theme is “Satellites improve life”. We celebrate #WSW2020 by getting ready for our first dedicated launch next week, which not only brings us closer to space, but also to our vision. This is why we do what we do. To improve life on Earth. 🚀🛰️ pic.twitter.com/WWzI0HI4XE

Hace poco más de dos meses, a finales de agosto, los argentinos celebraban el lanzamiento, desde una base norteamericana, y puesta en órbita del satélite Saocom 1B, segundo integrante de la constelación de satelítes Saocom.

Este viernes, 6 de noviembre, 3:40 horas -hora argentina- se lanzó por primera vez, desde la base china en Taiyuán, diez satélites argentinos de alta resolución en un solo cohete, fabricados por la empresa nacional Satellogoc.

De esta forma, la empresa, dedicada a la ciencia de datos y la inteligencia artificial para la agricultura, silvicultura, energía y finanzas/seguros, tendrá la mayor capacidad de recopilación de datos de esta calidad que cualquier otra empresa del planeta.

Gracias a este lanzamiento, especifican desde Satellogic, se aumentará la capacidad orbital que permitirá acceso y hasta cuatro visitas diarias de cualquier punto de interés y la recopilación de más de 4 millones de kilómetros cuadrados por día en imágenes de alta resolución.

El CEO de la empresa Emiliano Kargieman celebraba en redes sociales este avance para la industria de la observación de la Tierra.

I've wanted to see our logo on the side of our own rocket for a long time. It's great to see this going to orbit tonight. A big milestone for @Satellogic; I'm really proud of everyone in our team for getting us here.

And we are just getting started. https://t.co/DMIyctaCEw

— Emiliano Kargieman (@earlkman) November 5, 2020