Ingresó una beba sin vida al hospital de General Villegas

Esta mañana, trasladada en un vehículo particular, una beba de dos meses ingresó junto a su mamá al hospital municipal.

Tras ser recibida se constató su deceso que se habría producido previamente.

De acuerdo a la información brindada ante la consulta, la causa habría sido muerte súbita, aunque se invedtigará el causal para determinar fehacientemrnte.

Testigo comentario que al paso de una vecina en su vehículo, por el barrio Atardecer, una mujer le solicitó auxilio dada la extrema situacion. Así fue como se produjo el traslado al.nospcpmio donde nada pudiern hacer.