Ecos del resultado de la última elección en l zona: el análisis del intendente Carlos Ferraris (VIDEO)

El intendente de Leandro N. Alem, que había sido uno de los mandatarios con mayor respaldo en las elecciones de medio término del pasado 7 de septiembre, perdió el domingo representando a su espacio, Fuerza Patria.

El día después de un domingo que invita, inevitablemente al análisis, reflexionó acerca del resultado, que, como a la mayoría, lo sorprendió por completo.

Al considerar que el Gobierno nacional podría endurecer su política de recorte a la provincia de Buenos Aires, por lo que se verían seriamente afectadas las finanzas de la Municipalidad, reconoció que están trabajando para que el impacto en ese sentido se sienta lo menos posible en el territorio, mientras tanto las prioridades seguirán siendo atendidas como hasta el momento. Son momentos difíciles y cruciales, aseguró, al recibir a Distrito Interior en su despacho.

Con el 97,7 % de las mesas escrutadas, los resultados oficiales del sitio resultados.elecciones.gob.ar indicaron que la Alianza La Libertad Avanza fue la fuerza más votada en el distrito de Leandro N. Alem en las Elecciones Legislativas 2025.

La fuerza liderada por Javier Milei obtuvo 4.795 votos (47,47%), superando por un estrecho margen a la Alianza Fuerza Patria, que reunió 4.330 votos (42,87%). En tercer lugar se ubicó Propuesta Federal para el Cambio, con 211 votos (2,08%).