IMÁGENES ENVIADAS POR LA GENTE: «Amigos son los amigos»

En General Villegas una lectora de Distrito Interior captó este «momento animal».

La amistad entre un caballo y un perro al que parece el último hacerle el aguante mientras se alimenta su compañero. A su vez, a modo de agradeciniento, es que el equipo lo lame (que es el momento captado en estas fotos).

«Caminaba por la Avenida Chassaing Norte cuando observé la escena que me pareció sumamente tierna y poco común», dijo al enviar la instantánea.

Puede ser una simple imagen, aunque en realidad es un momento para compartir; un regalo espontáneo.

Para hacernos llegar tu noticia escribimos al 3388 672080