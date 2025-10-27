«La gente eligió la Libertad Avanza, eso significa que no vamos por mal camino» (VIDEO)

Así lo expresó «Pepa» Echave, concejal electa de LLA de General Villegas al referirse al resultado obtenido este domingo en General Villegas, y resto del país.

Por su parte Josefina Caramés, quien encabezó la Lista, también ganadora, el pasado 7 de septiembre, dijo que estaba segura esta vez del triunfo.

Sergio Tomaselli, actual concejal, sostuvo que La Libertad Avanza interpreta lo que la gente viene pidiendo, y para ello trabajan; en consecuencia fueron interpretados y en ese sentido continuarán haciéndolo.

Finalmente Caramés habló del Concejo Deliberante que viene desde el próximo 10 de diciembre, en el cual, con dos triunfos obtenidos en las urnas, negociarán la presidencia del Cuerpo.