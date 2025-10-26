Diferente, aunque muy militada, fue la campaña de Fuerza Patria para esta elección (VIDEO)

Bruno Di Nucci, concejal electo el pasado mes de septiembre en el distrito de General Pinto, se mostró optimista sobre el posible resultado.

La campaña fue diferente a la local, pero eso no fue una limitante para que recorrieran las calles explicando la importancia del triunfo de su espacio.

Di Nucci, dijo también que al momento de votar, lo hizo al mediodía, notó que fue más rápido que en oportunidades anteriores, acerca de la Boleta Única de Papel, dijo que está en materia de estudio, mostrándose a favor de la medida.