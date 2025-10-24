IMÁGENES ENVIADAS POR LA GENTE: el alteo de la 33, un peligro que no todos conocen (VIDEO)

Un lector grabó su paso por el tramo conocido colo «El alteo de La Elisa», entre General Villegas y América, seguramente uno de los sectores más dañados de la traza.

Razón por la cual se produce la mayor cantidad de accidentes e incidentes vehiiculares, sin dejar de reconocer que el factor humano suele ser determinante.

Ante este contexto los reclamos son cuántos os a través de todos los canales posibles, lo qie más llama la atención es que no hay respuestas concretas, ni plasmadas materialmente en la realidad. Los Pozos son cada vez más grandes, y las reparaciones, deficientes, duran apenas horas.

Lo más graves es que las personas que la transitan se acostumbraron a que esta situacion es normal.

