Dos camiones se rozaron en la Ruta 226 esta mañana, uno despistó

El hecho tuvo lugar en simultáneo con el choque por alcance entre una camioneta y un camión en la Ruta 33.

En este caso fue en la Ruta 226, entre Carlos Tejedor y Tres Algarrobos, momentos en que llovía con intensidad.

Los camiones participantes se rozaron en los laterales, produciéndose el despiste de uno de ellos, el cisterna que circulaba en dirección a Tejedor, conducido por un hombre de esa ciudad.

En sentido contrario lo hacía, el Scania, que tiraba una batea, cuyo chofer es de Pila.

Los daños fueron solo materiales.

En el lugar intervino personal de la Policía de Seguridad Vial, que lo hizo al mismo tiempo en el siniestro de la Ruta 33.