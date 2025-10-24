AMPLIAMOS: choque por alcance entre General Villegas y América

Esta mañana bomberos voluntarios, personal de la Policía de Seguridad Vial y del SAME intervinieron en un accidente ocurrido en la Ruta 33, a la altura de La Elisa, el alteo de la traza nacional, tramo que presenta un importante deterioro.

Según se deduce, el camión habría disminuído considerablemente la marcha y la camioneta que circulaba de atrás lo embistió; la particularidad es que el rodado de mayor porte no se detuvo en el lugar, y fue interceptado unos kilómetros más adelante, por una persona, testigo del hecho, que lo siguió al ver la situación.