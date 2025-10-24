La obra de la terminal de General Villegas vuelve a ser tenida en cuenta para su terminación (VIDEO)

La Arq. Alejandra Matellán, titular de Obras Públicas de la Municipalidad de General Villegas, dio detalles del avance, en conversaciones por el momento, que se dio por la postergada obra de la nueva terminal de la ciudad cabecera.

La gigantesca estructura, abandonada cuando estaba relativamente cerca de su conclusión, con el paso del tiempo y el vandalismo hoy se encuentra destruida y representa una amenaza constante.

Es a su vez «un elefante blanco» por el que los vecinos tienen especial interés.

Tras una reunión con autoridades provinciales, que es de quien depende la obra, las expectativas por su conclusión son altas y positivas, ya que será relevado el estado e incluída en el próximo presupuesto.