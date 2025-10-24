General Villegas: registro de lluvia en todo el distrito

Registro de lluvia caída en ciudad cabecera y localidades; datos suministrados por Delegados municipales y balanza Alicia Ines.

Se debe tener en cuenta que se unifican los milímetros caídos entre las últimas horas de ayer y, en algunos casos, las primeras de hoy.

General Villegas 25 mm.

Elordi 43 mm.

Cañada Seca 35 mm.

Pichincha 35 mm.

Piedritas 15 mm.

Santa Regina 11 mm.

Santa Eleodora 43 mm.

Villa Saboya 40 mm.

Coronel Charlone 20 mm.

Villa Sauze 15 mm.