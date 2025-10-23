Se completó el listado de los 97 adjudicatarios de terrenos en la Quinta de Handorf

En esta oportunidad, se informaron los 12 adjudicatarios restantes, definidos en base a los valores ofrecidos en sus propuestas:

Tal como lo había anunciado el intendente Gilberto Alegre durante el acto de apertura de sobres de la Licitación Pública N°5/2025, realizado el pasado 20 de agosto, esta mañana se dio a conocer el listado completo de los 97 adjudicatarios de terrenos municipales ubicados en la ampliación del Barrio Atardecer, dentro de la conocida Quinta de Handorf.

Los fondos recaudados a partir de esta licitación serán destinados al Fondo Municipal de la Vivienda (FOMUVI), lo que permitirá avanzar con la llegada del servicio eléctrico y otras obras de infraestructura, además de adquirir nuevos terrenos para futuros desarrollos habitacionales.

Durante la apertura de sobres, el intendente Alegre había anticipado que el proceso comenzaría con quienes pudieran afrontar el pago, para luego avanzar hacia aquellos con menos posibilidades, garantizando que todas las familias que cumplieron los requisitos y realizaron su oferta accederían a su terreno.

En ese mismo sentido, la secretaria de Servicios Públicos, Alejandra Matellán, había explicado el mecanismo de adjudicación, que consistió en una grilla ordenada de mayor a menor aporte económico, y aclaró que, en caso de superar el cupo, se realizaría un sorteo para asegurar igualdad de condiciones. También señaló que el Municipio ya trabaja en la preparación de otro predio para responder a la demanda de los inscriptos que aún aguardan su adjudicación.

Con esta medida, la gestión del intendente Gilberto Alegre reafirma su compromiso con las políticas de acceso al suelo urbano y vivienda, enfrentando de manera concreta el déficit habitacional heredado de la gestión anterior. Una vez más, el Municipio demuestra que avanza con hechos y no con promesas, dando pasos firmes para que más familias de General Villegas puedan cumplir el sueño de contar con su propio terreno y construir su vivienda.