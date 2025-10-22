Guerrera y Kicillof: «Podemos tener diferencias, pero mentir de esta manera nunca»

Lo dijo el Gobernador de Buenos quien junto al Presidente de la Cámara de Diputados, el pintense Alexis Guerrera, al reflexionar sobre la unión del peronismo, que a pesar d elas diferencias internas, se mantiene junto para repetir la performance del pasado 7 de septiembre.

En ese contexto, Guerrera reconoció que ante la decisión del Presidente de la nación de recortar Presupuesto para la provincia, que debía el Gobernador hacer lo propio hacia los municipios, contando allí la decisión de Kicillof que mostró su compromiso con los bonaerenses.

El primer mandatario provincial sostuvo, luego de un repaso por algunas decisiones tomadas por Milei, que los integrantes de Fuerza Patria pueden tener muchas diferencias pero nunca mentirían de la manera que lo hace el Gobierno de la nación.