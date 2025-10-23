Desde el hospital René Favaloro destacaron el acuerdo firmado con el de General Villegas

«El Hospital René Favaloro fortalece la atención médica en el distrito de General Villega», comienza expresando una publicación realizada recientemente.

«En el marco de las políticas de fortalecimiento del sistema público de salud, el Hospital General de Agudos “Dr. René Favaloro” firmó un acuerdo de cooperación con el Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen y la Dirección del Sistema de Salud del distrito de General Villegas.

El convenio, impulsado y articulado por el director ejecutivo del Hospital René Favaloro, Dr. Carlos Palombo, junto al director médico del Hospital Nuestra Señora del Carmen, Dr. Luis Irigaray, y la directora de Gestión y Administración, María Fernanda Bonelli, busca consolidar una red sanitaria integrada que acerque la atención médica de calidad a toda la comunidad, y contó con el acompañamiento del intendente Gilberto Alegre.

A partir de este acuerdo, los profesionales del Hospital Nuestra Señora del Carmen podrán realizar interconsultas virtuales con especialistas del Hospital René Favaloro en distintas áreas de alta complejidad. Esta modalidad permitirá mejorar la precisión diagnóstica, facilitar segundas opiniones médicas y fortalecer la toma de decisiones clínicas, evitando traslados innecesarios y optimizando los recursos disponibles.

El Dr. Carlos Palombo destacó el valor de esta iniciativa:

“El trabajo conjunto entre hospitales públicos nos permite fortalecer el acceso, compartir conocimientos y garantizar atención equitativa y de calidad para todas las personas, independientemente del lugar donde vivan.”

El trabajo en red entre instituciones públicas representa una política estratégica que promueve la cooperación, la eficiencia y el uso de herramientas tecnológicas al servicio de la salud. Este modelo de interconsulta digital se desarrolla utilizando recursos existentes y sin generar costos adicionales para las instituciones ni para los pacientes.

De esta manera, el Hospital René Favaloro reafirma su rol como centro de referencia en alta complejidad y su compromiso con la construcción de un sistema de salud más integrado, solidario y cercano a las necesidades de la población», concluye.