La Subcomisaria Dora Martínez dejó de ser la Jefa de la Estación de Policía de General Villegas

La información fue confirmada a Distrito Interior por sus autoridades quienes a su vez reconocieron que la decisión fue de la funcionaria policial, dada a conocer este mediodía.

Martínez, oriunda de Carlos Tejedor, se desempeñaba desde hace tiempo en el cargo, en el que se destacó, junto al resto del personal, por los resultados obtenidos, más allá de las dificultades a las que se enfrentan a diario; una de las principales la falta de personal.

De hecho, el más reciente acontecimiento en el que tuvo un papel protagónico, fue el esclarecimiento del robo a una conocida familia de General Villegas, lo que motivó los allanamientos en el día de ayer en Rosario, a los que se refirió esta mañana en una entrevista con Fernando Cisarello en FM peregrina (92.9), donde no hizo mención alguna a lo que ya era, a esa altura, una decisión tomada.

Martínez, renunció por cuestiones de índole personal, debía tomar una decisión y esta era una posibilidad que finalmente se concretó confió la fuente.

Momentáneamente, y de manera interina, será reemplazada pro el Oficial Principal Aldo varas quien se desempeñaba como su segundo.