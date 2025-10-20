Bruno Hong no pudo con el local en la pelea por el Título Argentino en Salta

El villeguense enfrentó el viernes por la noche, por el Título Argentino, vacante, de la categoría Crucero, al Salteño Durval Palacio.

El combate que cerraba la velada del Festival «Camino a la Gloria III», estaba pactado a 10 round.

Durval Palacio derrotó a Hong en el tercer round por nocaut técnico coronándose Campeón Argentino de la categoría.

El púgil local impuso su estilo agresivo desde el primer round y mantuvo el control durante todo el combate. Hong intentó mantener la distancia con su jab, pero el poder de pegada del salteño resultó determinante para inclinar la balanza a su favor, publicaron medios de la provincia del norte. (Imagen captura de Sports Salta)