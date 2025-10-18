General Villegas cerró su participación en los Juegos Bonaerenses con 19 medallas

La delegación del Partido de General Villegas, integrada por unas 350 personas, participó activamente y de forma destacada en la 34ª Final Provincial de los Juegos Bonaerenses, que se realizó en Mar del Plata del 13 al 18 de octubre de 2025.

En total la cosecha de medallas permitió un total de 19 (17 en deporte y 2 en cultura): 5 de oro, 9 de plata y 5 de bronce.

Una particularidad sobre el final

Vóley sub 13 mixto de Piedritas vivió una situación extraña, ya que el viernes por la noche les avisaron que habían descalificado a un rival y luego que debían jugar por el tercer puesto. Este sábado los obligaron a jugar ese partido y fue derrota ante Cañuelas por 0-2 y finalizaron en 4° puesto en la final.

El contingente que incluyó a jóvenes, personas con discapacidad y adultos mayores puso en práctica valores de esfuerzo, inclusión y compromiso, representando al distrito con orgullo.

El municipio felicita a cada atleta, artista, entrenador, acompañante y familia, por hacer posible esta participación que trasciende lo deportivo y cultural resultando una experiencia de formación humana.



El medallero

Oro

Chinchón – Fabián Vicente (Coronel Charlone)

Lanzamiento de Bala PCD sub 15 – Dilan Salgado (Emilio V. Bunge)

Tenis de mesa sub 14 – Rodrigo Tiano (General Villegas)

Tenis de mesa PCD sub 18 femenino – Emma Gianolio (General Villegas)

Fútbol Nivel A sub 16 PCD – Ramiro Vassarotto, Dilan Actis, Samuel Vargas, Jonathan Vargas, Dilan Saavedra, Ramiro Ruiz y Josué Zapata (DT Ezequiel Rodríguez AT Matías Farías) – (General Villegas). Lograron el Bicampeonato.



Plata

Gimnasia Artística – Sub 15 femenina nivel 2 (Cultura Física) – Francisca Andreu Lovotti, Irupé Paladino, Nicole Butrón, Lua Ratero y Emilia Toyos (DT. Marianela Rosales Cuello y Federico Mateo) (General Villegas)

300 mts. sub 16 – Paz Francucci (General Villegas)

100 mts. PCD – Milagros López (Emilio V. Bunge)

Salto en largo sub 15 PCD – Alejandro Bravo (General Villegas)

Poesía sub 15 – Martina Victoria Lucero (Cañada Seca)

Tenis de mesa + 18 masculino PCD – Lucas Ocampo (General Villegas)

Gimnasia artística sub 12 nivel 2 femenino (Cultura Física) Valeria Ciangheroti, Emilia Favale, Renata Foia, Sofía Irastorza, Catalina Paviolo (DT. Marianela Rosales Cuello y Federico Mateo) – Valeria Ciangheroti nota más alta del torneo en su categoría logró una medalla de oro que no se suma al medallero. (General Villegas)

Bochas Inter generación – Julio Gallardo y Camilo Ibañez. La primera vez que se juega esta disciplina (General Villegas)

Postre sub 18 – Juan Costamagna (Emilio V. Bunge). Había sido ganador de medalla en Deportes en ediciones pasadas y este año ganador en Cultura

Bronce

Taekwondo Sub 13 + 50 kg – Bautista Ordinas (General Villegas)

Tenis de mesa Sub 18 masculino PCD – Sergio Rodríguez (General Villegas)

Tenis de mesa + 18 femenino PCD – Brenda Romero (General Villegas)

Bonaerenses en carrera Adultos Mayores – Jorge Licera (General Villegas)

Softball Sub 16 masculino – Santino Artola Chapado, Nahuel Matías Hechen, Juan Cruz Baldor Lamberti, Bautista Fleitas, Jonathan Gabriel Bravo, Alan Alberto Pagliaso, Lautaro Lamberti, Iván Quiroga Centeno, Bautista Falco, Alan Alexander Godoy, Ignacio Barraco Arizabalo, Felipe Boldrini Zapata, Augusto Morgavi (DT Gonzalo Borrego y Cristina Guevara) – (Coronel Charlone)