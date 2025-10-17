Impactante rescate de un perro al que le practicaron RCP (VIDEO)

Un vecino le hizo maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) a un perro que había quedado colgado de un ascensor y le salvó la vida.

Ocurrió en un edificio de Villa Crespo y toda la secuencia quedó registrada en un dramático video.

Las imágenes, capturadas por una de las cámaras de seguridad del lugar, muestran a una mujer que llega junto al perro y toma el ascensor.

Allí ocurre el drama que deriva en la heroica acción de Leo, el vecino: la puerta se cierra, la mascota queda del lado de afuera con la correa atada al cuello y el ascensor comienza a subir, con lo cual el perro queda colgado.

Cuando la mascota se desvanece tras sufrir un estrangulamiento, llega Leo y le salva la vida: primero lo desata, luego lo coloca en el suelo y comienza a realizarle maniobras de RCP. Segundos después, el perro reacciona y la historia tiene un desenlace feliz.

“Tengo un estudio de grabación que está en el primer piso del edificio y escuché la alarma del ascensor. Por suerte, no estábamos con música fuerte”, contó Leo, el vecino héroe.

Y continuó: “Ahí veo que la señora grita ‘¡Mi perro, mi perro!’. No entendí bien lo que pasaba hasta que bajé a la planta baja y ahí vi al perro colgado».

Leo, que tiene dos boxers y se autodefine “perrero”, desenganchó el collar y asistió al animal. “Lo puse en el piso y empecé a hacerle lo que sería un RCP de persona. Lo aprendí en otro trabajo que tengo además del estudio”, detalló.

Y agregó: “Después apareció el novio de la chica, que estaba en su departamento, y le entregué al perro. Y bueno, final feliz”.

Leo espera que su heroica intervención sirva para concientizar a las personas a que aprendan a realizar RCP. “Mi idea armar alguna canción que de alguna manera explique cómo hacerlo con algún video que ayude a entenderlo”, mencionó.

Un milagro en el Día Mundial del RCP

El detalle adicional es que la secuencia ocurrió ayer, 16 de octubre, justo en el Día Mundial del RCP.

Cada minuto cuenta cuando una persona -incluso un perro- sufre un paro cardiorrespiratorio. Sea cual fuera la causa, saber actuar puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Ese fue el aporte imprescindible del vecino.