En Germania cayó un galpón sobre un automóvil

Otra de las consecuencias en el distrito tuvo lugar en la localidad de Germania donde un precario galpón, utilizado como garaje cayó sobre el automóvil que estaba estacionado debajo.

Las chapas y los palos de la construcción cedieron ante las fuertes ráfagas de la madrugada derrumbandose, lo que requirió de la intervención de bomberos para su remoción.

En este caso, al igual que en la ciudad cabecera no hubo personas afectadas de manera directa.

El total de la lluvia caída es de 110 milímetros.