IMÁGENES ENVIADAS POR LA GENTE: el cielo amenazante de Coronel Charlone hoy al terminar el día (VIDEO)
Al caer el día, así lucía el cielo en la localidad de Coronel Charlone, donde desde media tarde la tormenta fue una amenaza constante, con una imagen imponente y sonido de truenos.
A pesar de su apariencia no generó inconvenientes, incluso se retiró, en dirección a la ciudad de General Villegas, comentó el lector que envió las imágenes al 3388 672080, el Whatsapp directo con Distrito Interior.
A las 20 horas aproximadamente, desde General Villegas se observa hacia el norte una intensa actividad eléctrica, aunque retirada; teniendo en cuenta los últimos eventos climáticos, no está de mas ser precavidos.