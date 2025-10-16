Reparan la Ruta 33 a la altura de La Elisa, entre Villegas y América

Personal de Vialidad Nacional se encuentra trabajando esta tarde en la rotura del asfalto en el sector del alteo, conocido como de La Elisa, entre las ciudades de General Villegas y América.

Ayer un lector de Distrito Interior filmó el estado de ese lugar que representaba un verdadero peligro.

Los reclamos sobre esta traza nacional son constantes, en particular en este alteo donde su deterioro ha provocado múltiples accidentes.

Ha sido reparado en otras oportunidades con el mismo resultado; por lo que se espera esta vez la obra sea duradera.

