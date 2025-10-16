En el cruce de las rutas 188 y 33, ya no se pide la rotonda, con semáforos sería suficiente

Tras los últimos incidentes vehiculares en uno de los cruces de rutas más peligrosos de la región, la necesidad de una rotonda volvió a ser puesta en la superficie, sin embargo, al ocurrir lo mismo, con la larga espera por ésta, aún habiendo sido anunciada oportunamente por el entonces Ministro Julio De Vido en una visita a la ciudad en el marco de los 120 años de su creación, se desiste irremediablemente de tal pretensión.

No obstante, a pesar de contar con la cartelería que indica PARE, a la que evidentemente se le hace caso omiso, «por lo menos que coloquen semáforos», expresó una de las personas que casi a diario transita por el lugar sabiendo a lo que se expone.

En principio podría ser una solución fácil, rápida y presumiblemente efectiva, ya que el lugar cuenta con espacios para las estructuras y la electricidad para ser alimentados.

Es real que si se frenara en cualquiera de las direcciones las colisiones disminuirían considerablemente, pero basta con una distracción, además de la imprudencia, para que se produzca una tragedia.

Cualquiera puede ser víctima en este cruce formado por dos importantes rutas nacionales como son la 188 y la 33, además de la 226, también nacional, que se encuentra a escasos 500 metros.

Esta es una de las tantas publicaciones realizadas en torno a este tema que ante cada oportunidad que se tiene, se menciona como prioritario; sin embargo, tal como sucede, tristemente coincidente con el estado de las rutas 33 y 188, da la sensación (y los hechos no demuestran lo contrario) no hay autoridad competente capaz de ser eficiente en su puesto (más allá de las administraciones, los gobiernos y sus ideas, que han y están pasando).