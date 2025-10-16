Un mayor y un menor aprehendidos cuando atacaban salvajemente a una persona en la vía pública en General Villegas

Tras un llamado que alertó a la Policía de un ataque en la vía púbica por parte de dos sujetos a otra persona, los uniformados arribaron a la calle Quilmes, entre tacuarí y Tucumán donde intervinieron ante lo que ocurría.

Un menor de 17 años junto a un mayor de 20 (foto), luego de golpear con una piedra a otro de 26, se encontraban agrediéndolo físicamente.

Luego de reducirlos, los atacantes, fueron trasladados a la comisaría donde quedaron alojados en carácter de aprehendidos por las lesiones causadas.

A raíz de éstas, de diversas consideraciones, la víctima debió ser trasladado al hospital donde recibió la asistencia requerida.

Es de destacar, un hecho más que demuestra lo violento de los tiempos que estamos viviendos, donde cualquier diferencia es dirimida a golpes, incluso, en algunos casos, por todos conocidos, con desenlace fatal. Por otra parte, ante esta realidad, la importancia del llamado inmediato a la Policía que al intervenir, desactivó el conflicto, evitando que la situación pasara a mayores.