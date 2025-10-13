Choque y vuelco dentro de la ciudad en General Villegas

En la tarde de este lunes, minutos antes de las 18 horas, un automóvil Fiat Uno que circulaba por la Avenida Mitre, entre Vieytes y Paso, colisionó contra un auto que se encontraba estacionado en la mano contraria; éste a su vez, al ser movido impactó contra otro estacionado detrás.

El Fiat, que habría sufrido un desperfecto en la dirección quedó volcado en el medio de la calle, debiendo ser puesto en su posición normal para el posterior retiro por bomberos.

El conductor fue trasladado al hospital preventivamente, visiblemente afectado anímicamente.

En el lugar trabajó personal policial y de la GUM.