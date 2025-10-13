General Villegas: la mañana inició con un choque entre dos automóviles

Este lunes alrededor de las 8 horas un automóvil que salía de su garage en reversa, ya estando sobre la calle, fue embestido de atrás por otro auto que acababa de tomar esa arteria proveniente desde Pueyrredón.

El hecho ocurrió en calle Azcuénaga entre Sarmiento y Siri, en cercanías del ingreso al Parque Municipal.

Como consecuencia, el auto embestido terminó nuevamente arriba de la vereda, impactando violentamente contra el portón de reja que acababa de ser cerrado.

Quien conducía el rodado que chocó, un Volkswagen Gol, adujo haber sido encandilado por el sol, mientras que el otro conductor, sorprendido por el golpe, manifestaba un fuerte dolor en una de sus piernas y costal.

Hasta el momento de nuestra presencia, sólo había intervenido el agente de seguros de la persona embestida, ya que la otra no habría contado con el seguro.