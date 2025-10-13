AMPLIAMOS: secuestraron el camión del robo al carrito de comidas en Piedritas

Luego de del primero de los robos a un carrito bar en Piedritas, ya que hubo un segundo hecho en otro tráiler; en el que se pudo ver en las imágenes registradas por una cámara el detalle de lo sucedido, lo que generó un fuerte repudio en la sociedad en general, y en e ambiente del transporte en particular, personal de la DDi Trenque Lauquen, que interviene en General Villegas, lograron dar en las últimas horas con el camión utilizado para la el delito, y con su propietario y habitual conductor, en la Provincia de Santa Fe.

El rodado fue secuestrado y trasladado a la base de la DDI, en la ciudad de Pehuajó.

El aporte de una cámara de seguridad que había colocado la damnificada previamente, fue el puntapié inicial para los investigadores, al establecerse la participación en el ilícito de una pareja que circulaba por la ruta en un camión.

Con instrucciones del Fiscal, Dr. Fabio Arcomano, a cargo de la causa penal, la Policía de Investigaciones logró establecer que el camión involucrado, un Mercedes Benz modelo L1938 , se encontraba radicado en la ciudad de Venado Tuerto, por lo que una comisión investigadora hizo una primera incursión en la localidad hace días atrás, y logró hallar el camión, certificando que era conducido habitualmente por su propietario, un transportista de 40 años.

El Dr. Arcomano logró la obtención de una orden de allanamiento, que se concretó el día viernes en un domicilio de la calle Santiago Brett de Venado Tuerto, localizando y secuestrando el camión con acoplado, que había sido modificado en parte de su estructura para dificultar su identificación. Además pudo individualizarse fehacientemente a su habitual propietario y conductor, lo cual resultará vital para la investigación del hecho que continúa su curso.

La identidad del indicado como el autor, no fue aportado, lo mismo con la de su cómplice.