Torneos Bonaerenses: parte la delegación de General Villegas hacia Mar del Plata, una de las más numerosas de la provincia

Con 350 participantes entre adolescentes y adultos mayores de todo el Partido, tanto en Deportes como en Cultura, transportados en 12 unidades, esta medianoche emprenden el viaje hacia La Felíz a competir por las medallas de oro, plata y bronce, que se otorgan en la final provincial.

General Villegas tuvo un récord de inscriptos este año con unos 7.000, destacándose la competencia en equipos, y la cantidad de adultos que decidieron ser parte de este programa que requiere de una importante logística que se desactiva una vez que regresan de esta instancia; el resto del tiempo que se llevan adelante las competencias en las diferentes instancias, la demanda es prácticamente absoluta, con el desafío de no detener el resto de las actividades que son propias y regulares. Hasta acá todo ha salido de acuerdo a lo programado.

Para destacar es que este año desde el municipio han reforzado el control sobre los integrantes d ela delegación en general, disponiendo de coordinadores responsables que tendrán a su cargo que no haya inconvenientes; otro detalles es que se adquirió la indumentaria para que todos luzcan iguales, lo que permitirá una fácil identificación entre el resto de las delegaciones.

La apuesta este año es diferentes, refirieron los responsables de las dos áreas competentes, quienes tienen puestas las mejores expectativas, más allá del resultado, entendiendo que desde el punto de partida, con las inscripciones, hasta el regreso, como mencionamos anteriormente, esta propuesta genera, entre otras cosas, un sentido de pertenencia mayor, que con el paso del tiempo