Vuelven las pruebas libres hoy domingo al circuito del club Eclipse

Es la tercera edición en lo que va del año, y tal como habían comentado desde la organización, dada la respuesta tanto de pilotos, sus equipos, como del público, se decidió avanzar en este 2025 con nuevas oportunidades de girar en el trazado del club Eclipse.

La actividad está prevista desde las 10 horas en que quedará habilitada la entrada, para, lo antes posible, poner a correr tanto a las motos como a los karting.

Las pruebas, se extenderán algo más allá de las 18 horas ya que los días así lo permiten.

Desde su vuelta, las pruebas libres de karting y motos resultan un atractivo para el público que elije esta propuesta como un buen programa para el domingo a la tarde.