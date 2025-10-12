General Villegas: el bombero Ezequiel Garraza se consagró Campeón de la Copa Santa Fé 2025

Este año la competencia se desarrolló en Gálvez, que fue anfitriona de la Copa Santa Fe 2025 de Bomberos Voluntarios.

La Federación Santafesina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios tuvo a su cargo la organización oficial de la Copa Santa Fe 2025, que se realizó en su sede de Av. 20 de Junio 1980.

Este año, el evento adquirió carácter internacional con la participación de la selección de Habilidades Bomberiles de Uruguay, junto a equipos de distintas provincias argentinas, Buenos Aires, Santa Fe, Tierra del fuego, Córdoba y más.

En evento que reunió a más de 190 participantes.