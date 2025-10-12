Buscan a «Chiqui», perdido tras el choque de las camionetas en el cruce de la 188 y 33

La colisión de dos camionetas ocurrido en las primeras horas de este sábado en el cruce de las rutas 188 y 33 no solo tuvo las consecuencias informadas por Distrito Interior, en ambos rodados, sino que provocó la huída de los dos perros que iban en la caja de la pick up gris perteneciente al villeguense Facundo Pugnaloni.

Los perros de la raza border collie saltaron tras el choque y se fueron del lugar, siendo buscado a los pocos minutos, y hallado uno de ellos, la perra en la Ruta 33.

Quien hasta la medianoche de este domingo no había sido localizado es el macho, que responde al nombre de «Chiqui», al que rastrearon en las inmediaciones del incidente otros lugares de la ciudad.

Ambos canes luego de saltar corrieron hacia el cruce de las rutas 33 y 226, de acuerdo a lo aportado pro las cámaras de seguridad y testigos.

Por este motivo se solicita cualquier información al 3388 500025.