El país unido en cadena de oración por Catalina, la nena de 10 años internada por la explosión en una feria de ciencias

Las comunidades de Rancagua y Pergamino se unen en un profundo dolor y movilización solidaria para impulsar una cadena de oración por la salud de Catalina, la nena de 10 años que permanece internada con pronóstico reservado tras la trágica explosión en una Feria de Ciencias.

Catalina, que sufrió lesiones gravísimas, se encuentra actualmente en la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica del Hospital Garrahan de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo monitoreo constante del equipo médico especializado.

Su estado es delicado y los profesionales evalúan con extrema cautela su evolución neurológica y general.

El trágico incidente

El grave hecho ocurrió el jueves pasado en el Instituto Comercial Rancagua, durante una feria de ciencias donde se realizaba un experimento que simulaba la erupción de un volcán. El ensayo, que se desarrollaba ante la expectativa de alumnos, docentes y familiares, explotó de manera descontrolada.

Según se pudo saber, la explosión lanzó una esquirla de metal que impactó en la cabeza de la niña, atravesándole el cráneo y alojándose en el cerebro, además de provocarle quemaduras profundas en el rostro. Catalina había asistido a la feria como espectadora junto a familiares cuando la onda expansiva y los fragmentos la alcanzaron de lleno.

El incidente, que fue grabado por celulares, dejó un saldo de 17 heridos, incluyendo a una maestra que perdió un ojo. Por la gravedad de sus heridas, Catalina fue rápidamente trasladada al Hospital Garrahan, donde permanece conectada a un respirador artificial.

Sus padres la acompañan en Buenos Aires, manteniendo reuniones periódicas con los médicos que brindan actualizaciones sobre su cuadro clínico.