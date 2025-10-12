Murió Pupy, la elefanta que había sido trasladada del Ecoparque a un santuario en Brasil

Así lo confirmó por Global Sanctuary For Elephants, don de estaba alojada desde abril de este año. El animal sufrió un colapso luego de haber tenido problemas gastrointestinales.

Pupy, la elefanta que estuvo 32 años en cautiverio en el ex Zoológico de Buenos Aires (ahora Ecoparque de la Ciudad), murió en la noche del viernes en el santuario de Brasil donde había sido trasladada en abril de este año.

Así lo confirmó el santuario a través de un comunicado, en el que reveló que sufrió un colapso después de haber pasado varios días con problemas gastrointestinales.

“Con el más pesado de los corazones compartimos la noticia de que Pupy falleció anoche, momentos después de un colapso”, señalaron. A pesar de que la elefanta tenía problemas de cólicos, los medicamentos la ayudaban a poder alimentarse y mantener un buen estado de salud.

Sin embargo, perdió el apetito en la noche del viernes y cuando defecó, expulsó alrededor de 1,5 kilos de rocas negras, explicaron desde el santuario. Después de esa situación, la notaron más débil y distante de sus cuidadores.

“Cuando Scott fue a darle agua, sus pies perdieron el equilibrio y se desplomó. La doctora Trish, que estará aquí durante seis semanas, comenzó a tratar a Pupy, pero ella falleció en pocos minutos”, agregaron.

Pupy tenía 35 años y vivió en cautiverio desde 1993, cuando llegó desde África al ex Zoológico de Buenos Aires. En abril de este año, había sido trasladada al Santuario de Elefantes de Brasil en un viaje por vía terrestre que duró más de cinco días.