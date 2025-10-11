Con el villeguense Fermín Antonini, Gimnasia de Mendoza vuelve a Primera División después de 41 años

El “Lobo” mendocino se consagró campeón de la Primera Nacional 2025 al vencer por penales a Deportivo Madryn, tras empatar 1-1 en el tiempo regular. Será su primera participación en la máxima categoría desde el Campeonato Nacional de 1984.

Gimnasia y Esgrima de Mendoza cumplió el objetivo más esperado de su historia reciente: regresará a la Primera División del fútbol argentino luego de 41 años.

El equipo de Ariel Broggi venció por penales (3-0) a Deportivo Madryn, tras igualar 1 a 1 en los 90 minutos, y se consagró campeón de la Primera Nacional 2025.

El “Lobo” había tenido un 2024 frustrante, cuando quedó eliminado ante San Martín de San Juan en las semifinales.

Esta vez, con una campaña regular impecable —63 puntos, 17 triunfos, 8 empates y solo 5 derrotas— logró sostener su rendimiento y coronarlo con el ascenso, detalló La Voz.