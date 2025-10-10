13 autos se quemaron en Traslasierra

Fue una jornada negra para turistas y visitantes que estaban en Traslasierra en la zona de Parque Nacional Quebrada del Condorito porque un incendio afectó el estacionamiento y destruyó trece autos .

El siniestro se originó en un auto que estaba llegando al predio y las llamas se esparcieron rápidamente por los pastizales secos y el viento y afectaron el sector de estacionamiento del Parque Nacional, donde el fuego destruyó trece autos mientras los bomberos y brigadistas acudieron, junto a aviones hidrantes para controlar las llamas horas después. (Fuente Traslasierra Noticias)