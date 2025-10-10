Una mujer ofrece su moto para quien le devuelva el perro que perteneció un joven fallecido

La moto marca Mondial 70 cc. tipo DAX, pertenece a Griselda Moreira quien no dudó en ofrecerla como recompensa para quien le devuelva el perro que aparece en la foto, o aporte datos concretos para recuperarlo.

El animal de la raza galgo, en realidad le pertenece ahora su hijo Camilo Ibáñez, quien era amigo de Juli Juaristi, uno de los jóvenes que falleció cuando a bordo de una moto junto a otras dos personas viajaba en dirección a Tres Algarrobos cuando fue embestido por una camioneta.

Mi hijo está muy triste, muy afectado por la pérdida de su amigo y ahora de este perro que fue lo que le quedó de él (Juaristi).

El animal está siendo buscado intensamente desde hace unos días, pero no han hallado rastro alguno; presumen que alguien puede haberlo encerrado o llevado a algún campo, por eso la mujer no dudó en ofrecer a cambio el rodado que cuenta con todos los papeles, siendo lo único que tiene de valor en este caso.

En su desesperación por ayudar a su hijo, contó a Distrito Interior que el adolescente es jugador de bochas, teniendo condiciones para el deporte en el que resulta conocido; este domingo viajará a mar del Plata a participar de la final de los Torneos Bonaerenses y su ánimo no es el mejor; «de lograr recuperar el perro se iría content, tranquilo y es lo que más quiero», expresó.

Si tiene algún dato que permita la recuperación contáctese a su Whatsapp 3388 507834.