Fue reparado el paso a nivel entre Bunge y Charlone que representaba un peligro

Personal de la Delegación y bomberos voluntarios llevaron adelante el retiro del riel y la reparación del paso a nivel que se encuentra entre ambas localidades.

Un lector de Distrito Interior había advertido de esta situación, destacando la peligrosidad que representaba para quienes circulaban por el lugar.

En la tarde, con equipos de Bunge se procedió a sanear el lugar, sacando por completo el riel que se asomaba y colocando asfalto frío tierra hasta su reparación.

Abel Llera, Directos Vial, comentó que la Secretaria de Obras Públicas pondría en conocimiento a Vialidad Provincial para que intervenga en el lugar.

El ramal al que pertenece el paso a nivel está inactivo.