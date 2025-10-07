Piedritas: robaron en otro carrito gastronómico sobre la ruta

A pocos días de haber sido denunciado el robo de un carrito, con filmación incluida, en la que se vio a dos personas a bordo de un camión, esta mañana corrió la misma suerte otro de estos lugares.

En este caso fue el que está ubicado sobre las vías, también en la Ruta 33.

Quien lo atiende cerró a la madrugada como todos los dias y al regresar por la mañana, halló el lugar violentado y el faltante de distintos elementos y alimentos.

Radicada la denuncia, la Policía interviene en el caso.