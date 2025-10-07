Inició en General Pinto el 4° Encuentro Distrital con la Palabra, se extiende hasta el viernes 17

Este Encuentro tiene como objetivo incentivar y reforzar el vínculo que tenemos con la palabra en sus distintas formas y expresiones.

Como lo dice su nombre, este Encuentro se realiza en todo el distrito con propuestas para todos los estudiantes y equipos docentes, además de actividades abiertas a toda la comunidad.

La primera jornada, la de la apertura en la que participaron autoridades provinciales y locales, tanto educativas como políticas, tal el caso del intendente interino, contó con una importante cantidad de estudiantes que pasaron por la Feria de Libros y Editoriales y también participaron de las distintas charlas con Sandra Comino y Andres Russo.

Hasta el próximo viernes 17 todo el Partido de General Pinto estará atravesado por diferentes propuestas que se desarrollarán en las localidades y ciudad cabecera. El detalle del programa en general puede ser consultado en el perfil de la Municipalidad que es el canal mediante el cual, el Estado local elige como canal de comunicación con la comunidad.