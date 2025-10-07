Un camión cargado con hacienda volcó entre Bunge y Charlone, hubo animales muertos

Minutos antes de las 20 horas un camión cargado con ganado vacuno volcó en la ruta que une Emilio V. Bunge con Coronel Charlone, a la altura del kilómetro 20 aproximadamente.

El chofer del camión, un hombre de 34 años y su acompañante, una mujer de la misma edad, ambos domiciliados en Huinca Renancó, resultaron ilesos.

Como consecuencia del vuelco que dejó al chasis y acoplado sobre uno de sus laterales, atravesados en la cinta asfáltica, murieron 3 animales en el momento, mientras que los restantes pudieron ser rescatados, y puestos a resguardo, hasta su traslado en un campo de las inmediaciones.

En el lugar trabajaron bomberos y personal policial de Bunge.

Se desconocen las causas que provocaron el incidente.

S.S.R.I.O.II

DESTACAMENTO EMILIO V BUNGE.

06 DE OCTUBRE DEL 2025.

EXTRACTO: Cca. Cca. FECHA 19.45HS, PERSONAL DEL DESTACAMENTO EMILIO V BUNGE. Mientras se encontraba en recorrida a bordo del móvil identificable R.O 30.753 a cargo del Ofl. Inspector Ramírez Dante. Es alertado por personal de bomberos de esta localidad que en la ruta 26 entre Emilio V Bunge y Cnel Charlone kilómetro 20 aproximadamente habría volcado un camión el cual transportaría hacienda. Por tal motivo me dirijo hasta el lugar y constató que afirmativamente había ocurrido el vuelco. Me entrevistó con el chófer del camión quien se identifica como RANZINI MIGUEL ALEJANDRO,argentino,soltero, conductor de camión, 34 años de edad nacido el 20/05/1991, DNI 35.672.130 domiciliado en Chacabuco N°895 Huinca Renanco. A bordo de camión VOLVO FM420 4*2R DOMINIO AB013ZQ TIPO CHASIS C/ CABINA DORMITORIO CHASIS 93KXG10A2HE840976 MOTOR D13*904058*C2*E TITULAR PIASCO ROBERTO LUIS DNI 6.648.178 DCIO: SANTA FE N°1050 CORONEL MOLDES RIO CUARTO CÓRDOBA

Acompañado por su pareja CEBALLOS CELESTE DIANELA 34 AÑOS DE EDAD NACIDA EL 22/09/1991 DNI 35.543.961 DOMICILIO AVELLANEDA N°297 HUINCA RENANCO CÓRDOBA SOLTERA AMA DE CASA.

Chófer y acompañante ileso sale por sus propios medios del interior del camión.

Transportaba hacienda. Los cuales 3 animales murieron al momento del vuelco. Resto de hacienda queda al resguardo en un campo de una persona de esta localidad la cual accedió a que se guarde ahí hasta que sea trasladada por otro camión de la misma empresa. Trabaja en el lugar personal de este elemento y bomberos de esta localidad.. – Fdo. OFL. INSPECTOR RAMIREZ DANTE –