El CEAM inició una encuesta para ampliar su oferta educativa universitaria

Desde CEAM, dependiente de la Secretaría de Cultura y Educación están realizando una encuesta abierta a toda la comunidad de General Villegas.

El objetivo es conocer el interés local en la posible apertura de carreras de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ).

La oferta incluye Tecnicaturas y Diplomaturas de la Facultad de Ciencias Agrarias.

Quienes lo deseen participan completando la encuesta que permitirá continuar ampliando las oportunidades educativas en la ciudad y para todo el distrito.

Para más información, CEAM, Belgrano 229 – 1er piso. Teléfono 3388-418925.