IMÁGENES ENVIADAS POR LA GENTE: pato de paseo por la plazoleta en General Villegas

Un lector de Distrito Interior captó este atardecer y envió a nuestro medio, la imagen de un pato, de los llamados caseros o domésticos, solo, en la plazoleta del barrio Obrero.

El animal, aparentemente manso, camina por el lugar, ubicándose en la mayor parte el tiempo cerca de uno de los bancos que se encuentran en el centro.

Todo indica que podría haberse escapado de alguna casa, y por la familiaridad con este sitio, o la comodidad que le aporta el verde, tal vez sin poder volar, permanece allí desde hace un tiempo importante.

La intención con la foto es rescatarlo o quien lo hubiera extraviado, pueda recuperarlo, para evitar que su suerte esté sujeta a otros animales o personas.