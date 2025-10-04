IMPORTANTE: panorama meteorológico, General Villegas

Entre la tarde del sábado 4 y las primeras horas de la madrugada del domingo 5 se prevén lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o severas, que podrían estar acompañadas de intensa actividad eléctrica, caída ocasional de granizo y ráfagas de viento de hasta 80 km/h, con acumulados de 40 a 60 mm, pudiendo superar estos valores en forma localizada. Se espera que el período de mayor intensidad de las tormentas se registre entre las 20 hs del sábado y la 2 hs del domingo.

Información suministrada por Defensa Civil General Villegas.