Todo vale para proteger a los autos de una posible pedrada en General Villegas

Aun está fresco el recuerdo y las sensaciones que produjeron la caída de una intensa pedrada hace dos semanas, madrugada del sábado 18 de septiembre, sin contar los daños que dejaron a cientos de vehículos dañados, algunos seriamente.

Como consecuencia de ello, y ante un nuevo Alerta, Naranja en este caso, emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, que advierte fuertes ráfagas de viento, lluvia y posible caída de granizo, quienes no cuentan con un garage o similar para guardar sus automóviles, ponen sobre éstos todo lo que tienen a mano, al tiempo que buscan aleros y árboles, para evitar que la piedra los dañe, o vuelva a dañarlos.

Algunos de los fotografiados para esta publicación están visiblemente marcados por la tormenta anterior.

En estos momentos, cerca de las 21:30 horas, la tormenta parece avanzar hacia la ciudad desde más de un frente, lo que justifica que en distintos puntos de la ciudad haya tanta precaución ante esta situación.

Lo ocurrido hace poco más de una semana dejó la enseñanza que ante una advertencia climática es mejor prevenir que tener que arreglar.