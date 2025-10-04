Autoridades educativas y municipales se reunieron para buscar soluciones a problemas edilicios en las escuelas del distrito

La reunión de la Unidad Educativa de Gestión Distrital tuvo lugar en el CEC N°801.



En el inicio de la semana, en las instalaciones del Centro de Educación Complementaria N°801, se llevó adelante una nueva reunión de la Unidad Educativa de Gestión Distrital (UEGD).

En el encuentro estuvieron presentes el intendente municipal, Gilberto Alegre, la secretaria de Obras Públicas, Alejandra Matellán y la presidente del Consejo Escolar, Karina Gianolio, además de inspectores de distintos niveles de educación y directores de establecimientos educativos.

Durante la jornada se abordaron temas centrales vinculados a la realidad educativa del distrito, destacándose la preocupación por la insuficiencia de recursos y la urgencia de dar respuesta a problemas edilicios en distintos establecimientos escolares.

Asimismo, se trabajó sobre el avance del proyecto de obra de la nueva Escuela Secundaria N°11, una iniciativa prioritaria para mejorar las condiciones de acceso y calidad educativa en General Villegas.

La UEGD constituye un espacio de planificación y coordinación que permite articular los esfuerzos de las instituciones educativas con las autoridades locales, a fin de garantizar soluciones concretas para la comunidad escolar del distrito.