Autoridades educativas y municipales se reunieron para buscar soluciones a problemas edilicios en las escuelas del distrito
En el encuentro estuvieron presentes el intendente municipal, Gilberto Alegre, la secretaria de Obras Públicas, Alejandra Matellán y la presidente del Consejo Escolar, Karina Gianolio, además de inspectores de distintos niveles de educación y directores de establecimientos educativos.
Durante la jornada se abordaron temas centrales vinculados a la realidad educativa del distrito, destacándose la preocupación por la insuficiencia de recursos y la urgencia de dar respuesta a problemas edilicios en distintos establecimientos escolares.
Asimismo, se trabajó sobre el avance del proyecto de obra de la nueva Escuela Secundaria N°11, una iniciativa prioritaria para mejorar las condiciones de acceso y calidad educativa en General Villegas.
La UEGD constituye un espacio de planificación y coordinación que permite articular los esfuerzos de las instituciones educativas con las autoridades locales, a fin de garantizar soluciones concretas para la comunidad escolar del distrito.