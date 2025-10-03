Alumnos de la Escuela Especial, muchos de ellos por primera vez, descubren Buenos Aires

10 alumnos de la Escuela Especial N° 501 de General Villegas, pertenecientes a los grupos de ciegos y disminuidos visuales y de propuesta curricular complementaria 3, junto a tres docentes, Adriana Heredia, Joana Aguirre y Yamila Saadi, se encuentran visitando la ciudad de Buenos Aires, en un viaje que resulta la conclusión de un intenso trabajo realizado. Viajaron en la combi del establecimiento.

Los fondos para este fin, $ 1.800.000, fueron el producto de la venta del libro de la historia de la Sociedad Rural del Partido de General Villegas, a lo que se suma otra donación de la empresa Agro Villegas.

El viaje es la conclusión de un trabajo desarrollado durante todo el año de Ciencia y tecnología llamado «Jugando y Aprendiendo». Es el premio para los chicos por el esfuerzo y compromiso, sostuvieron desde el grupo.

Algunos de los alumnos han viajado anteriormente a Buenos Aires, pero lo han hecho por cuestiones médica, nunca por turismo, lo que vuelve a esta experiencia inolvidable.