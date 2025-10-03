Un «trapito» se cosió la boca, en Río Cuarto
Jorge Giorgis, un hombre que se dedica a limpiar vidrios y cuidar coches en el sector cercano al Concejo Deliberante se cosió la boca con hilo a causa de que le han manifestado que debe dejar de trabajar por situaciones problemáticas.
Entre balbuceos, a causa de que le costaba hablar por tener cosida su boca, el hombre expresó que tuvo un problema mientras trabajaba y a causa de esto el Subsecretario de Seguridad Filippa le manifestó que deberá retirarse por los problemas ocasionados.
El “Trapito” expresó angustiado que si no puede trabajar en el sector no podrá darle de comer a su familia y no sabe cómo se podrá mantener.
“No tengo para comer, entonces la única solución que tuve fue coserme la boca y quedarme acá para ver que me den una solución” manifestó Jorge, quien es oriundo de Villa Mercedes.
El “trapito” comentó que hace 7 meses llegó desde la localidad vecina de San Luis y trabaja en la calle limpiando vidrios y cuidando autos, comentó que no le ha faltado el respeto a nadie, sin embargo reconoció haber tenido un problema en la instancia laboral.
Con vehemencia el sujeto manifestó al aire de LV16 que se quedará protestando con su boca zurcida hasta que le den una respuesta en el Concejo Deliberante.