Un «trapito» se cosió la boca, en Río Cuarto

LV 16, medio riocuartense que abordó el tema.

Jorge Giorgis, un hombre que se dedica a limpiar vidrios y cuidar coches en el sector cercano al Concejo Deliberante se cosió la boca con hilo a causa de que le han manifestado que debe dejar de trabajar por situaciones problemáticas.

Entre balbuceos, a causa de que le costaba hablar por tener cosida su boca, el hombre expresó que tuvo un problema mientras trabajaba y a causa de esto el Subsecretario de Seguridad Filippa le manifestó que deberá retirarse por los problemas ocasionados.